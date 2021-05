Espanha prorroga restrições de voos do Brasil, enquanto Polônia impõe quarentena

O governo espanhol anunciou nesta terça-feira (4) a prorrogação até 25 de maio das restrições a passageiros de voos do Brasil. A medida, que visa conter a propagação de novas variantes do coronavírus, também atinge viajantes da África do Sul.

Esta é a sétima vez que Madri estende as restrições aos dois países, que foram implementadas inicialmente no início de fevereiro.

A regra estabelece que só podem entrar na Espanha a partir de voos provenientes do Brasil ou da África do Sul cidadãos espanhóis ou do vizinho Andorra e estrangeiros com visto de residência na Espanha ou em Andorra. Mas mesmo essas pessoas devem fazer uma quarentena de até dez dias ao chegar.

Além disso, podem entrar passageiros que tenham parado na Espanha para fazer conexão e estejam indo para países fora do Espaço Schengen -que reúne 26 nações europeias-, desde que a escala dure menos que 24 horas.

Também por causa das novas variantes, a Polônia anunciou que viajantes provenientes do Brasil, da África do Sul e da Índia serão obrigados a permanecer por dez dias em quarentena ao chegarem ao país.

Folhapress