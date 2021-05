Presidente da Colômbia anuncia uso do Exército para conter protestos

O presidente da Colômbia, Ivan Duque, anunciou na noite de sábado que o Exército colombiano irá auxiliar os esforços das forças de segurança pública para conter os protestos contra a reforma tributária, atualmente em discussão pelo Congresso do país. Segundo informou, a assistência militar atuará em vigor nos centros urbanos com "alto risco" para a segurança dos cidadãos.

"Quero fazer uma advertência clara a quem é a favor da violência. O vandalismo e o terrorismo pretendem amedrontar a sociedade e creem que, por este mecanismo, dobrarão as instituições. Não vamos permitir que as vias de fato, a destruição de bens públicos e privados ou as mensagens de ódio tenham espaço em nosso país", disse Duque. "Não deixaremos de tomar todas as medidas para garantir o abastecimento, a mobilidade, o direito ao trabalho e a segurança em todo o território nacional."

Desde quarta-feira passada, o país enfrenta uma greve nacional e manifestações contra a proposta governista de alterar tributos. Na sexta-feira, Duque disse ter instruído o Ministério da Fazenda a construir novo texto da proposta em que não se altere os impostos sobre bens, alimentos, serviços públicos e gasolina.