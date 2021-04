Covid-19: França vacinará todos os adultos a partir de 15 de junho

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta sexta-feira (29) um novo cronograma para a campanha de imunização contra a Covid-19 no país.

De acordo com uma série de publicações de Macron no Twitter, todas as pessoas com mais de 18 anos poderão receber as vacinas a partir de 15 de junho. Os que fazem parte de algum grupo de risco, no entanto, poderão receber as doses já neste fim de semana.

Na faixa atual, a França está vacinando cidadãos com mais de 55 anos, e os que têm mais de 50 anos serão imunizados a partir de 15 de maio, segundo Macron.

Até esta sexta, 21,87% dos franceses receberam ao menos uma dose do imunizante contra o coronavírus, o que equivale à aplicação de 14,9 milhões de doses. Já os que foram completamente imunizados equivalem a 8,94% da população (6,09 milhões de doses).

A França é o quarto país com o maior número de casos de Covid-19, atrás de Estados Unidos, Índia e Brasil. No total, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, o país registrou mais de 5,6 milhões de infecções e 104 mil mortes.