Biden celebra recuo da pandemia nos EUA e reforça que ajudará países com vacinas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os casos e mortes por coronavírus no país caíram drasticamente desde que ele assumiu a Casa Branca e seguem em queda, durante pronunciamento à imprensa nesta terça-feira (27). Segundo ele, o objetivo de seu governo é fazer com que a vida dos norte-americanos retorne a "algum nível de normalidade" até o feriado de Independência dos EUA, no dia 4 de julho.