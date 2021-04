CDC relaxa recomendações de uso de máscaras ao ar livre por vacinados nos EUA

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos relaxou nesta terça-feira (27), as recomendações de uso de máscaras ao ar livre por pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19. Segundo a diretora do órgão, Rochelle Walensky, o objetivo é incentivar mais pessoas a se vacinar.

Durante uma coletiva de imprensa da Casa Branca, Rochelle explicou que pessoas vacinadas não precisam usar máscaras ao praticar exercícios ou em "pequenas reuniões" ao ar livre.

Segundo a cientista, a imunização completa ocorre 14 dias após a primeira dose da vacina da Johnson & Johnson e depois da segunda dose dos imunizantes da Pfizer e da Moderna. Quem está totalmente vacinado contra o coronavírus nos EUA ainda precisa, contudo, usar máscara em eventos fechados ou lotados, de acordo com as diretrizes do CDC.

Segundo Rochelle, há um risco 26 vezes maior de transmissão da doença em locais fechados em comparação com ambientes externos. "Até que mais pessoas sejam vacinadas, o uso de máscara em ambientes fechados proporcionará proteção extra", afirmou a médica, que faz parte da força-tarefa da Casa Branca para o combate à pandemia.

O diretor do Instituto de Alergias e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, que também participou da coletiva, alertou para os riscos das novas variantes do coronavírus. De acordo com o cientista, que é conselheiro do governo Joe Biden, a cepa "mais problemática" é a da África do Sul.