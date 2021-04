Com novo recorde de casos de Covid-19, Nova Délhi prolonga confinamento

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Este é o 4° dia consecutivo de recorde de novos casos A Índia relatou neste domingo (25) mais 350 mil novos casos de coronavírus em 24 horas, um recorde mundial. Após a divulgação dos números, as autoridades decidiram estender o confinamento na capital Nova Délhi por uma semana.de Covid-19 no país.

"Decidimos estender o bloqueio por uma semana... A devastação do coronavírus continua e não há trégua. Todos concordam em estender o bloqueio", disse o chefe de governo da capital, Arvind Kejriwal, em um comunicado.

O país, com 1,3 bilhão de habitantes, enfrenta uma terrível onda do vírus, com 349.691 novos casos e 2.767 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o que constitui um recorde nacional desde o início da pandemia. Ao todo, a Índia contabiliza 16,9 milhões de infecções pelo novo coronavírus e 192.311 mortes.

A capital, com 20 milhões de habitantes, é a cidade mais atingida pela epidemia. Seu confinamento de uma semana começou na segunda-feira (19), para tentar aliviar a pressão sobre os hospitais, que enfrentam uma grave falta de oxigênio. A crise voltou a evidenciar a deterioração do sistema de saúde indiano, enquanto aumenta a indignação entre os que acusam o governo federal de despreparo para esta onda epidêmica.

Nos últimos sete dias, a Índia registrou mais de 2 milhões de novos casos, um aumento de 58% em relação à semana anterior, de acordo com dados compilados pela AFP.