Marinha da Indonésia confirma morte dos 53 tripulantes de submarino desaparecido

submarino desaparecido na quarta-feira (21) Militares e autoridades da Indonésia confirmaram neste domingo (25) que todos os 53 tripulantes doestão mortos. A marinha já vinha alertando que, passadas mais de 72 horas do desaparecimento, as chances de encontrar alguém com vida eram "improváveis", já que em caso de pane elétrica, o oxigênio disponível só duraria até sábado.

No entanto, o baque foi ainda maior neste domingo, quando o chefe do Estado-Maior da Marinha, Yudo Margono, informou que o submarino foi encontrado seccionado em três partes no fundo do mar na costa de Bali, com todos os tripulantes mortos.

As autoridades disseram que receberam sinais do local a mais de 2.600 pés (800 metros) de profundidade na madrugada deste domingo. Com a ajuda de um veículo de resgate subaquático fornecido por Singapura, conseguiram obter confirmação visual dos destroços.

O comandante das Forças Armadas da Indonésia, Hadi Tjahjanto, acrescentou que outras partes da embarcação foram descobertas neste domingo, incluindo uma âncora e roupas de segurança usadas pelos membros da tripulação.

No sábado, a Marinha já havia recuperado no mar um fragmento do sistema de torpedo e uma garrafa de graxa usada para lubrificar o periscópio do submarino. As equipes de resgate também localizaram um tapete de oração usado por muçulmanos.

O submarino KRI Nanggala 402, fabricado na Alemanha, solicitou autorização para submergir na quarta-feira pela manhã quando realizava manobras militares - e desapareceu. As equipes de resgate enviaram mais de uma dúzia de helicópteros de busca e navios para a área onde o contato foi perdido. Os EUA também enviaram uma equipe de resgate para ajudar e a Austrália mandou dois navios.

A Marinha da Indonésia ainda não deu explicações sobre porque havia 53 pessoas a bordo, bem mais do que a capacidade de 40 do submarino. Margono informou no sábado que foi aberta uma investigação para saber se o submarino perdeu potência durante o mergulho e não conseguiu realizar procedimentos de emergência enquanto descia bem além de sua capacidade.

A Indonésia opera cinco submarinos - dois de construção alemã tipo 209s, como o Nanggala, e três sul-coreanos mais novos. O país tem buscado modernizar suas capacidades de defesa, principalmente para monitorar o Estreito de Malaca, principal passagem marítima entre os oceanos Índico e Pacífico, por onde passa um quarto do comércio mundial. Cerca de 94 mil embarcações cruzam o estreito por ano, local de atuação constante de piratas.