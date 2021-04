União Europeia espera ter 70% dos adultos vacinados até julho

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira (23), que está "confiante de que a União Europeia terá 70% dos adultos vacinados contra a Covid-19 já em julho". Em visita a uma fábrica da Pfizer, a dirigente ainda disse que a vacinação no bloco está acelerando e que fará um novo contrato com a fabricante norte-americana para garantir mais 1,8 bilhão de doses do imunizante com entrega até 2023.