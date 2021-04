Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O uso do imunizante da farmacêutica norte-americana foi suspenso após relatos de efeitos colaterais como a formação de coágulos sanguíneos. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira (19) que o próximo passo no imbróglio que envolve a vacina contra Covid-19 da Johnson & Johnson no país será uma reunião da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) para analisar a situação.

Anthony Fauci, disse esperar uma decisão dos reguladores sobre o uso da vacina da J&J até sexta-feira (23). Na semana passada, o conselheiro do governo dos EUA e chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas,

Em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, Psaki também afirmou que os Estados Unidos entraram em uma nova fase da vacinação contra a Covid-19. Nesta data, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) informou que todos os indivíduos com 16 anos ou mais já podem ser imunizados contra o coronavírus.

Mesmo com o avanço da campanha de vacinação, contudo, as médias diárias de novos casos e mortes por Covid-19 subiram no país recentemente.