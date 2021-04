Bolsonaro fracassa nas ações ambientais e sobre pandemia, diz Greta Thunberg

A ativista sueca Greta Thunberg, convidada nesta segunda-feira (19) da entrevista coletiva virtual da Organização Mundial de Saúde (OMS), foi questionada sobre o que acha do comportamento do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Em resposta breve, ela afirmou que o líder do País tem responsabilidade tanto na questão ambiental quanto na resposta negativa do Brasil à crise de saúde.