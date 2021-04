OMS: casos e mortes por Covid-19 crescem, mas pandemia pode ser contida em meses

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou que os novos casos da Covid-19 no mundo aumentaram pela oitava semana consecutiva, com as mortes pela doença registrando a quinta semana seguida de alta. A declaração foi dada durante entrevista coletiva virtual, na qual a autoridade também disse que a pandemia pode ser controlada "em questão de meses", se houver consistência na resposta ao problema e igualdade na distribuição de vacinas.