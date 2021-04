Índia anuncia início da vacinação a todos com mais de 18 anos em 1º de maio

O governo da Índia anunciou, nesta segunda-feira (19), que vai ampliar sua campanha de vacinação contra a Covid-19 a todos os indianos com mais de 18 anos a partir de 1º de maio.

A fase 3 do programa de imunização inclui ainda a imposição de novas regras para as empresas fabricantes de vacinas. A partir do próximo mês, os laboratórios indianos deverão reservar metade de toda a produção para o governo nacional, e o restante poderá ser comercializado com os estados do país.

A fase 1 da vacinação na Índia começou em 16 de janeiro, tendo como prioridade os profissionais da linha de frente de combate à pandemia. Em 1º de março, o país iniciou a fase 2, focando os mais vulneráveis a partir de 45 anos de idade, faixa etária que, segundo os dados do governo, corresponde a mais de 80% dos óbitos por coronavírus na Índia.

Ampliando a vacinação para todos os maiores de 18 anos a partir do próximo mês, as autoridades esperam reduzir os altíssimos índices de contaminação. Neste domingo (18), a Índia registrou mais de 273 mil casos, o maior número desde o início da pandemia e o quinto dia consecutivo com mais de 200 mil infecções.

No total, o país tem mais de 15 milhões de casos, atrás apenas dos Estados Unidos, e 178 mil mortes por Covid-19, de acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.

Folhapress