Agência de saúde da Alemanha pede medidas drásticas para conter 3ª onda de coronavírus

O diretor do Instituto Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, agência de controle de doenças infecciosas da Alemanha, pediu medidas drásticas para conter a terceira onda de infecções por coronavírus. Segundo ele, os alemães precisam reduzir drasticamente o contato uns com os outros para limitar as contaminações. Em sua avaliação, a situação do país vai só piorar enquanto o vírus permanecer fora de controle.

De acordo com Wieler, a cepa do Reino Unido foi responsável por 90% das infecções da terceira onda. Mais pacientes necessitam de tratamento intensivo do que durante a segunda onda, que atingiu seu pico em janeiro, avaliou.

O RKI registrou mais de 29 mil novos casos nesta quinta-feira (15). A maioria das pessoas infectadas estava na faixa etária de 15 a 49 anos, faixa etária diferente em comparação às duas primeiras ondas. Cada vez mais pessoas mais jovens estão sendo admitidas em UTIs e transferidas para hospitais com mais capacidade.

Apesar disso, o número de casos de pessoas com mais de 90 anos também está aumentando. As taxas de mortalidade se estabilizaram nas últimas três semanas, mas não diminuíram.

Wieler e o ministro da saúde alemão, Jens Spahn, disseram em uma coletiva de imprensa que apoiavam a proposta da chanceler Angela Merkel de um toque de recolher noturno para ajudar a conter a pandemia.