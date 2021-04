Pentágono confirma que vídeo com OVNIs em forma de pirâmide é autêntico

O Pentágono confirmou, na terça-feira (13) que são reais as imagens divulgadas em um vídeo sobre objetos voadores não identificados (OVNIs) no céu da Califórnia, nos Estados Unidos. Em abril de 2020, o governo americano havia retirado o sigilo dos vídeos gravados de um navio da Marinha.

O vídeo foi publicado pelo documentarista Jeremy Corbell em seu Twitter na semana passada. Nas imagens gravadas com algum equipamento de visão noturna é possível ver ao menos três objetos triangulares no céu. Um deles parece emitir alguma luz que fica piscando.

Na mensagem, Corbell diz: "A Marinha dos Estados Unidos fotografou e filmou OVNIs em forma de "pirâmide" e veículos transmédios avançados "esféricos"; aqui está a filmagem." De acordo com Corbell, o vídeo foi feito em julho de 2019.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.



