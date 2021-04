UE pretende levantar 800 bilhões de euros para fundo de recuperação até 2026

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), revelou nesta quarta-feira (14) que adotará uma estratégia de financiamento diversificada para levantar cerca de 800 bilhões de euros até 2026. O bloco vai utilizar os recursos para bancar seu fundo de recuperação, que foi criado em reação à pandemia de Covid-19.

As emissões incluirão bônus verdes e "títulos da UE", segundo comunicado do comissário do bloco para Orçamento e Administração, Johannes Hahn. A União Europeia planeja emitir cerca de 150 bilhões de euros em dívida por ano, e todos os empréstimos serão pagos até 2058, detalhou Hahn.

Agência Estado