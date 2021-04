Justiça argentina absolve Cristina Kirchner em ação por delito financeiro

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A Justiça da Argentina absolveu nesta terça-feira (13) a atual vice do país, Cristina Kirchner, no processo conhecido como "dólar futuro". Ela era acusada, ao lado de outros integrantes de sua gestão como presidente (2007-2015), de realizar operações ilegais de venda de dólar a partir de informações privilegiadas, entre agosto e novembro de 2015, quando o peso sofreu desvalorização.

Entre os outros envolvidos na ação estavam o atual governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, que à época era ministro da Economia, o ex-presidente do Banco Central Alejandro Vanoli e o atual chefe do órgão, Miguel Ángel Pesce. A acusação havia sido feita por líderes da então aliança opositora liderada pelo ex-presidente Mauricio Macri. Os deputados Mario Negri e Federico Pinedo e o ex-ministro da Economia Alfonso Prat-Gay apresentaram documentos que, segundo eles, trariam evidências do delito.

proposta de reforma do Judiciário Após realizar uma nova perícia nos documentos das transações, o tribunal concluiu que "não houve prejuízo ao Estado". A absolvição levanta críticas da oposição, que acusa o governo atual de pressionar o Judiciário para livrar Cristina de seus processos. A, que vem sendo debatida no Congresso e tem como objetivo descentralizar decisões, seria uma maneira de fazer isso.