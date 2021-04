Com 7 óbitos em 24h, Reino Unido tem o menor número de mortes por coronavírus desde setembro de 2020

Depois de chegar a um pico de mortes em dezembro, com 981 em apenas um dia, o Reino Unido registrou neste domingo (11) sete novas mortes relacionadas à Covid-19. O número é o menor desde o 13 de setembro de 2020, e ocorre em um momento em que lojas, academias, cervejarias e cabeleireiros se preparam para retomar as atividades comerciais no país.

Nas últimas 24 horas o Reino Unido contabilizou 1.730 casos positivos de Covid-19, o menor desde 2 de setembro. Embora a quantidade de casos seja considerada positiva, ela pode ser um reflexo do final de semana, quando os números divulgados costumam ser menores devido aos atrasos na contabilização dos relatórios.

Reino Unido acelera sua campanha de vacinação A redução na quantidade de casos e mortes pela doença ocorre em um momento em que o. O número de pessoas que receberam pelo menos a primeira dose do imunizante aumentou em 111.109 pessoas, totalizando 32,1 milhões.

O número de segundas doses distribuídas no sábado (10) foi de 475.230, elevando o número de pessoas que foram totalmente vacinadas para 7,4 milhões.

Em fevereiro, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que pretendia vacinar toda a população do Reino Unido até o dia 31 de julho. Somados, os países que compõem a Coroa Britânica - Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales - somam 66,2 milhões de habitantes.

Entre dezembro e janeiro, principalmente por conta de uma variante descoberta na Inglaterra, os números de casos e mortes saltaram de forma exponencial . Agora, a região começa a ver sinais de esperança. O número de testes positivos caiu 60% em março, com o aumento da vacinação e o lockdown.

Os principais responsáveis por isso são os idosos, grupo com sistema imunológico mais fraco e mais suscetível a contrair a doença. As pessoas com mais de 60 anos foram o foco da primeira parte da campanha de vacinação.