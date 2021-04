Em meio à escalada de tensões com a China, EUA e Taiwan estreitam laços

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O Departamento de Estado dos Estados Unidos renovou orientações para interações entre diplomatas norte-americanos com Taiwan, que não mantêm relações oficiais com os Estados Unidos por não ser reconhecido pela China. Na prática, a decisão estreita os laços entre Washington e a ilha asiática, em meio à escalada das tensões diplomáticas entre potencias ocidentais e Pequim.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (9), o porta-voz do Departamento, Ned Price, ressaltou que as novas orientações salientam a posição de Taiwan como "uma democracia vibrante e um importante parceiro econômico e de segurança que também é uma força do bem na comunidade internacional".