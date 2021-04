Lideranças mundiais lamentam morte do príncipe Philip

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

Logo após o anúncio da morte, o premiê britânico, Boris Johnson, afirmou que o marido da rainha Elizabeth ganhou o afeto de gerações e guiou a monarquia, que, assim, "permaneceu uma instituição vital para a vida no Reino Unido". "Ele moldou e inspirou as vidas de incontáveis jovens."

My statement on the death of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/cjlSsERXPV — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2021

Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista, de oposição ao Conservador de Boris, disse que, com a morte de Philip, o país perdeu um "servidor público extraordinário". "O príncipe dedicou sua vida ao país, de uma carreira distinta na Marinha real durante a Segunda Guerra às décadas de serviço como duque de Edimburgo. Entretanto, ele será lembrado por seu extraordinário comprometimento e devoção à rainha."

O ex-premiê britânico Tony Blair, também do Partido Trabalhista, concordou com Starmer ao dizer que ele "naturalmente será mais reconhecido como um apoiador inabalável da rainha ao longo de tantos anos". "No entanto, também deve ser lembrado e celebrado como um homem de visão, determinação e coragem."

Times ingleses de futebol, como Chelsea, Tottenham e Manchester United, também lamentaram a morte. No Twitter, os clubes publicaram mensagens em que destacam apoio à rainha e à família real neste momento, como fizeram os primeiros-ministros da Escócia, Nicola Sturgeon, e Irlanda, Michael Martin.

Everyone at Chelsea FC is saddened to learn of the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

Our thoughts are with Her Majesty the Queen and the Royal Family.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 9, 2021