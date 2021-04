'Crença das pessoas de que só a primeira dose funciona está ajudando a circulação do vírus', diz presidente do Uruguai

variantes brasileiras estão circulando no país para além da região da fronteira e que, portanto, é necessário aumentar os cuidados. A escalada de casos de coronavírus no Uruguai levou a um anúncio do presidente, Luis Lacalle Pou, nesta quarta-feira (7). Ele disse que as

As UTIs uruguaias registram uma ocupação de 74%. Lacalle Pou manteve a suspensão das aulas presenciais pelo menos até maio e pediu que as pessoas contem pelo menos duas semanas depois da segunda dose da vacina para relaxar as medidas de precaução. "A crença das pessoas de que só a primeira dose funciona está ajudando a circulação do vírus", disse ele.

No dia 29 de março, La Calle Pou recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na data ele descartou decretar quarentena obrigatória, apesar do aumento de mortes de pacientes infectados no país.