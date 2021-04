Japão prorroga sanções contra Coreia do Norte por dois anos

O Japão prorrogou as suas sanções contra a Coreia do Norte por mais dois anos, enquanto Pyongyang continua o desenvolvimento de seu programa de armas nucleares e não avança em negociações sobre o sequestro de japoneses.

As medidas vetam o comércio entre os dois países e proíbem navios da Coreia do Norte de atracarem em portos japoneses, exceto em casos de missões humanitárias. Da mesma forma, proibiu voos entre os dois países.

O governo japonês também cumpre as sanções determinadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) contra os programas nuclear e de mísseis da Coreia do Norte, que incluem a proibição do comércio de armas e o congelamento de ativos norte-coreanos. O Japão começou a aplicar sanções contra a Coreia do Norte em 2006 e desde então tem prorrogado e ampliado as medidas.