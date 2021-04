Reino Unido se prepara para retomar eventos com público

O Reino Unido se prepara para testar uma série de medidas que vão permitir a retomada de algumas atividades no país após o pico da pandemia da Covid-19. Dentre elas, autoridades propõem a testagem das pessoas nas entradas e saídas de eventos esportivos, shows e boates. Além disso, há a ideia do "passaporte Covid-19", que deve mostrar se a pessoa já recebeu alguma dose da vacina e o histórico de testes negativos ou positivos.

A proposta do passaporte está sendo debatida em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos e em Israel. A crítica é sobre a privacidade médica das pessoas e também sobre a possibilidade de discriminação de pessoas e nações mais pobres, que não têm acesso imediato às vacinas.

Dezenas de políticos britânicos, incluindo alguns do partido do primeiro-ministro, Boris Johnson, são contrários a essas medidas. O ministro Michael Gove, que liderou a força-tarefa responsável pela elaboração dos planos, reconheceu que os passaportes para vacinas levantaram "uma série de questões práticas e éticas" que precisavam ser resolvidas antes de qualquer implementação mais ampla.

Mas o ministro dos esportes do Reino Unido, Nigel Huddleston, enfatiza que "os primeiros pilotos quase certamente não envolverão nenhum elemento de certificação", mas envolverão testes antes e depois dos eventos. Segundo ele, Johnson deve dar mais detalhes sobre os passaportes do coronavírus amanhã.

Os primeiros eventos que funcionarão desta forma serão a semifinal da FA Cup, programada para o fim do mês, em Londres, e a final do evento, que vai ocorrer em 15 de maio. A previsão é de que no primeiro teste haja 4 mil pessoas no estádio, que tem capacidade para 90 mil. No segundo caso, poderão participar até 21 mil pessoas.

As autoridades dizem que cerca de 47% da população do país recebeu a primeira dose da vacina, e mais de 5 milhões de pessoas receberam a segunda dose. Apesar do sucesso na vacinação, a Grã-Bretanha ainda tem o maior número de mortes por covid-19 da Europa, em torno de 127 mil.