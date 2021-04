Papa Francisco faz visita surpresa a local de vacinação para sem-tetos

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O papa Francisco apareceu de surpresa em um centro de vacinação para pessoas pobres e sem-teto no Vaticano, nesta sexta-feira (2), dia em que se celebra a Paixão de Cristo. Imagens divulgadas pela Igreja mostram o pontífice, de 84 anos, cumprimentando médicos, enfermeiras, outros funcionários e as pessoas sendo vacinadas, em um espaço de imunização montado perto da Catedral de São Pedro.

Cerca de 800 pessoas já foram vacinadas no local, e ao menos mais 400 deverão ser atendidas, segundo o Vaticano. O papa, que já foi vacinado, disse que tomar o imunizante é uma escolha ética, a menos que haja razões médicas sérias para que uma pessoa não possa ser vacinada.

Sob o comando de Francisco, o Vaticano criou várias estruturas para ajudar os moradores de rua de Roma, incluindo uma clínica, espaços para banho e para cortes de cabelo e barba.

Por causa da pandemia, as celebrações da Semana Santa no Vaticano estão sendo feitas com público muito reduzido, pelo segundo ano seguido. A Páscoa é uma das principais celebrações anuais da Igreja Católica.

Em outro gesto simbólico, o papa celebrou uma missa na quinta-feira (1) ao lado do cardeal Angelo Becciu, que foi afastado após denúncias de desviar dinheiro de obras da caridade da igreja. Uma fonte do Vaticano disse à AFP que não podia comentar compromissos particulares do papa, mas considerou que "um gesto fraterno assim, em um dia como a Quinta-Feira Santa, não parece raro".

Becciu também foi envolvido em um caso de investimentos com prejuízo do Vaticano em Londres, mas sempre alegou inocência. Ele não foi formalmente acusado por nenhum crime.