Ministro da Saúde faz reunião com estrategista de Biden sobre a Covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez uma videoconferência nesta terça-feira (30) com o infectologista Anthony Fauci, responsável pela estratégia de combate à Covid-19 no governo Joe Biden, dos Estados Unidos.

Diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA, Fauci tem demonstrado preocupação com o quadro da pandemia no Brasil. Na quarta-feira passada (24), ele afirmou que faria reunião com autoridades brasileiras. "Estamos bem preocupados com a situação difícil do Brasil e iremos discutir formas de ajudar o País", afirmou o infectologista à imprensa nesta data.

Procurada, a Saúde não informou a pauta da reunião e se houve algum encaminhamento. O ministro Queiroga disse ontem que negocia uma "permuta" de vacinas com os Estados Unidos para antecipar a chegada de doses ao Brasil, mas não entrou em detalhes sobre esta conversa.

Queiroga também se reuniu com o embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman. O Estadão/Broadcast Político apurou que o governo Biden tem apontado impedimento legal para exportação de doses da Covid-19.

Tido como um dos principais infectologistas dos EUA, Fauci entrou em conflito com o ex-presidente Donald Trump, em 2020, por discordar as ações do republicano durante a pandemia. Trump chegou a referir-se ao médico como "um desastre"

O governo americano tem sido pressionado a compartilhar doses de vacina com nações pobres e em desenvolvimento, à medida que consegue avançar na imunização da própria população.

Em audiência na Câmara dos Deputados, na semana passada, o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo disse que considera "difícil" o Brasil obter dos EUA a liberação para compra de vacinas, mas afirmou que o governo tem "boa perspectiva" de conseguir "kits de intubação" e máquinas de produção de oxigênio.

Agência Estado