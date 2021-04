Fundo financiará projetos que ajudem no fortalecimento cívico na América Latina

O Fundo para Organizações de Empoderamento Cívico vai financiar projetos que ajudam a fortalecer o ambiente de arena pública, de debate e defesa de causas, direitos e da cidadania, com aportes entre U$S 80 e U$S 120 mil. Organizações que atuam pelo fortalecimento cívico na América Latina podem se inscrever até 30 de abril para receber apoio financeiro e técnico da Pulsante, parceria entre Luminate, Open Society Foundations e Fundación Avina.