Autoridades marítimas tentam novas manobras de desencalhe de navio no Canal de Suez

Seis dias após um dos maiores porta-contêineres do mundo encalhar no Canal de Suez , o tráfego na região seguia engarrafado. A previsão é de as equipes que trabalham para desencalhar o navio fizessem mais duas tentativas neste domingo (28).

Uma tentativa frustrada de dragagem foi realizada no sábado (27) por autoridades na esperança de alargar o trecho e desobstruí-lo, mas o navio Ever Given segue bloqueando uma das principais artérias marítimas do planeta e atrasando os embarques de mercadorias e commodities para o mundo.

Em uma coletiva de imprensa realizada no sábado, o tenente-general Osama Rabei, responsável pelo canal, disse a repórteres não ser possível estabelecer um prazo de quando o navio poderá ser desalojado, ressaltando a dificuldade da operação. Ele explicou que depois de retirar a areia da costa em que o Ever Given está encalhado e cavar para aumentar a profundidade do canal na área, a principal opção no momento seria arrastar o navio.

Ainda de acordo com Rabei, a outra opção é descarregar uma parte para aliviar o peso da embarcação, que possui 18.300 contêineres de mercadorias a bordo. Entretanto, o tenente-general acredita que a dragagem seja suficiente para libertá-lo.

Em pouco menos de uma semana após o Ever Given encalhar, um congestionamento marítimo cresceu para cerca de 321 navios perto de Port Said, no Mar Mediterrâneo. O navio ficou preso em um trecho de pista única do canal, cerca de seis quilômetros ao norte da entrada sul, perto da cidade de Suez.

O navio Ever Given, de bandeira do Panamá, que foi lançado em 2018, tem cerca de 400 metros de comprimento e 59 metros de largura e estava a caminho de Roterdã, na Holanda, de acordo com o site de rastreamento de navios da Marine Traffic.

Bilhões de dólares estão retidos devido à interrupção do tráfego no Suez

Com o bloqueio do tráfego no Canal de Suez, bilhões de dólares em mercadorias - calculados entre US$ 3 bilhões e US$ 9 bilhões por dia - também ficaram presos e as consequências econômicas exatas dependerão da duração da paralisia.

O bloqueio "não poderia vir em momento pior para o canal mais usado" do mundo, em meio à pandemia do coronavírus, comenta Jonathan Owens, especialista em logística da University of Salford Business School. "Dado o grande número de partes afetadas pela situação, direta e indiretamente, é impossível neste nível quantificar o valor das mercadorias em atraso", considera Daniel Harlid, analista da Moody's.