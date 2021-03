Alemanha vai exigir teste de Covid-19 negativo a todas as pessoas que chegarem a partir de domingo

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Na tendência de intensificar as medidas de restrição na Europa, o Ministério da Saúde da Alemanha anunciou que todas as pessoas que chegarem ao país devem apresentar um teste de Covid-19 negativo antes da partida a partir de domingo (28). Segundo o anúncio, o exame deve ter menos de 48 horas e ser pago pelo passageiro.

As companhias aéreas estão fazendo centenas de voos extras para lidar com o aumento na demanda, pressionando o governo para encontrar maneiras de garantir que os turistas que retornam não piorem a propagação da covid na Alemanha. A medida visa a alta movimentação do feriado de Páscoa.

Esta será a primeira vez que a Alemanha está introduzindo uma obrigação de teste geral para todos os passageiros com destino ao país. Anteriormente, apenas aqueles vindos de áreas de risco eram obrigados a fazer quarentena ou a realizar o teste antes de entrar no país.

Na atualização desta quinta-feira (25), a Alemanha relatou 22.657 novos casos e 228 mortes por Covid-19 em 24h. O registro representa a maior contagem de casos diários desde 14 de janeiro. Para ter a flexibilização, a ideia da nação era reduzir para 50 novos casos semanais a cada 100 mil residentes.