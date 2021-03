Estado da Virgínia é o 23º território dos EUA a abolir a pena de morte

A Virgínia, estado que mais realizou execuções nos EUA, se tornou o 23º território do país a abolir a pena de morte, após o governador, Ralph Northam (democrata), sancionar, na quarta-feira (23), a lei que bane a prática.

A proibição era uma promessa de Northam, que afirmou que esse governo "não vai mais tirar uma vida" em cerimônia no presídio Greensville, onde fica o corredor da morte do estado. "Justiça e punição não são sempre a mesma coisa. Não podemos dar a punição final sem saber se estamos sempre certos."

A Virgínia, que realizou uma execução pela última vez em 2017, é o estado que mais usou a pena de morte. Foram 1.390 prisioneiros executados desde 1608, quando ainda era uma colônia britânica. Em segundo lugar vem o Texas, que se tornou estado em 1846, com 1.325 execuções.

No entanto, desde que a pena de morte foi reinstaurada, em 1976, o Texas realizou 570 execuções, enquanto a Virgínia utilizou a lei contra 113 prisioneiros, segundo dados do Death Penalty Information Center.

Segundo Northam, a prática era usada desproporcionalmente contra pessoas negras, que representaram 296 (78,5%) dos 377 executados no estado no século XX - eles respondiam por 19,9% da população do estado em 2019, de acordo com o censo norte-americano.

Dois homens estão hoje no corredor da morte do estado, entre eles Thomas Porter, considerado culpado pelo assassinato de um policial em 2005. O governador afirmou que os condenados à morte permanecerão na prisão, sem direito à condicional.

A diretora de Programa do Death Penalty Program, Sarah Craft, aplaudiu a abolição. "Essa é a ação final de um golpe esmagador contra a pena de morte, uma das respostas mais visíveis e flagrantes à violência de nosso país", afirmou em comunicado enviado à agência de notícias Reuters. "Faz parte da avaliação do nosso país com um legado amplo e profundo de injustiça racial."

Outros 27 estados e o governo federal ainda adotam a pena de morte, segundo o Death Penalty Information Center. O presidente dos EUA, Joe Biden, assumiu o cargo comprometido a abolir as execuções federais.