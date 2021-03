Itamaraty anuncia mais três voos comerciais extraordinários entre Portugal e Brasil

O Ministério das Relações Exteriores anunciou na noite de segunda-feira (15) a realização de mais três voos comerciais extraordinários entre Lisboa e Guarulhos, que serão realizados pela Latam em 23, 25 e 27 de março.

Até agora, três conexões já foram realizadas pela empresa aérea portuguesa TAP para que brasileiros retornassem ao país após a suspensão da rota aérea entre Brasil e Portugal. Segundo o Itamaraty, 628 pessoas foram contempladas nesses voos. Assim como da vez anterior, segundo a pasta, os interessados em comprar uma passagem devem tratar diretamente com a Latam, por se tratar de uma operação privada.

O cancelamento dos voos com origem ou destino no Brasil - determinado por conta da variante de Manaus do coronavírus - está em vigor desde 29 de janeiro e afetou centenas de brasileiros, a maioria dos quais imigrantes desempregados que já tinham passagem comprada para deixar o país.

No último dia 10, o governo de Portugal confirmou que permitiria operação do mesmo tipo das companhias Azul e Latam. Até agora, somente a TAP havia realizado voos extraordinários.

A Latam marcou seus primeiros voos agora. Em nota enviada na semana passada, a Azul afirmou que, devido à piora da pandemia, não tinha previsão de retomar a conexão entre Campinas e Lisboa.