Premiê japonês, Yoshihide Suga, será o primeiro líder estrangeiro a visitar Biden em Washington

O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, planeja visitar o presidente dos EUA, Joe Biden, em Washington na primeira quinzena de abril, segundo um porta-voz do governo japonês. Se confirmada, será a primeira visita oficial de um líder estrangeiro à Casa Branca desde que Biden tomou posse, no dia 20 de janeiro. A data exata da viagem de Suga aos EUA ainda será definida, afirmou o porta-voz.