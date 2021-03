Após aprovação de pacote nos EUA, Pelosi menciona infraestrutura e alta no mínimo

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, elencou nesta quinta-feira (11) as próximas prioridades do Partido Democrata no Congresso, após a aprovação do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão na quarta-feira (10). De acordo com a democrata, os correligionários do presidente Joe Biden "não desistirão" de aumentar o salário mínimo do país e se debruçarão sobre o plano de investimentos em infraestrutura, com foco em energias renováveis, prometido pelo chefe da Casa Branca ainda durante a campanha eleitoral de 2020.

"Tenho lutado por isso há muitos anos. E é nessa luta que estamos agora", declarou Pelosi durante uma coletiva de imprensa, em referência ao aumento do salário-mínimo de US$ 7,25 para US$ 15 a hora.

A proposta chegou a integrar o pacote de estímulos aprovado no Congresso, mas foi retirada do texto por não ter tido apoio suficiente no Senado. O pacote de infraestrutura, cujos detalhes ainda não foram apresentados pelo governo, deverá ter foco na questão ambiental. "Espero que haja apoio bipartidário", disse Pelosi.

De acordo com a democrata, o plano é importante porque é "sobre empregos e qualidade de vida". Na sexta-feira (12), Biden deverá assinar o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão.

Agência Estado