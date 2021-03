Dados mostram que casos de coronavírus podem estar diminuindo novamente nos EUA

A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, Rochelle Walensky, afirmou nesta quarta-feira (10) que os novos casos de coronavírus podem estar em tendência de queda novamente no país, após uma reversão do achatamento da curva na semana passada.

Durante uma coletiva de imprensa da força-tarefa da Casa Branca para o combate à pandemia, a cientista também informou que a média diária de mortes caiu para 1,6 mil e ficou abaixo de mil no sábado (6), pela primeira vez desde novembro de 2020. "Tudo isso são boas notícias", declarou Walensky.

Ela afirmou, contudo, que a população deve continuar com as medidas de distanciamento social e o uso de máscaras. "Estamos em um ponto crítico desta pandemia e prestes a ter vacina suficiente para proteger todos os adultos nos Estados Unidos", disse a médica, que pediu paciência com as medidas de prevenção.

De acordo com ela, apesar da melhora recente, os números de casos, óbitos e hospitalizações por Covid-19 ainda são "muito altos".