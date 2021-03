Portugal atinge a mais baixa taxa de transmissão do coronavírus da Europa

país segue com a taxa de transmissão (Rt) do novo coronavírus mais baixa da Europa. O lockdown segue produzindo resultados em Portugal. Em reunião entre especialistas e representantes políticos na segunda-feira (8), foi anunciado que o

Na segunda-feira, o país - que tem cerca de 10 milhões de habitantes - registrou 365 novas infecções. É o valor mais baixo desde 7 de setembro de 2020.

"Continuamos a apresentar o Rt mais baixo da Europa e com uma incidência já perto dos 120 (novos casos) por 100 mil habitantes", disse o epidemiologista Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

Segundo o especialista, nos últimos 5 dias anteriores à segunda-feira, o índice de transmissibilidade do SARS-CoV-2 ficou em 0,74 em todo o país, com exceção das regiões autônomas dos Açores e da Madeira.

O Rt indica o ritmo de contágio do vírus e deve estar baixo de 1 para que o número de casos retroceda. Embora destaque o bom resultado, o epidemiologista afirmou que o ritmo de queda das contaminações tem desacelerado.

Na avaliação de André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde, a vacinação começa a mostrar alguns efeitos na população acima de 80 anos, com redução das internações em cuidados intensivos. Este é o grupo com maior cobertura vacinal até agora no país.

Também da reunião, que aconteceu em Lisboa, na Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde), os especialistas afirmaram que o país tem condições para começar a desconfinar a partir de 15 de março. A expectativa é que o plano de desconfinamento seja apresentado em 11 de março pelo governo.

adoção, em 22 de janeiro, de um confinamento bastante restrito. Portugal está em lockdown desde 18 de janeiro. Inicialmente, o governo havia adotado uma espécie de "confinamento soft", com escolas e universidades abertas e várias exceções. A baixa adesão da população às restrições acabou pela

Após ser apontado como um bom exemplo de gestão na primeira onda da pandemia, Portugal viu a quantidade de casos voltar a crescer em outubro. Após algum tempo sob controle, a situação se deteriorou após o período de Natal, quando o país relaxou medidas que restringiam deslocamento e aglomerações.

O resultado foi uma alta generalizada de casos e mortes. Em 28 de janeiro, o país atingiu seu pico de novas infecções, com 16.432 novos casos. Sob pressão, o sistema de saúde pública, o SNS, esteve perto do colapso. O lockdown, no entanto, deixou as coisas relativamente sob controle já na segunda semana de fevereiro.

Até agora, Portugal já registrou 810.459 casos e 16.565 mortes por Covid-19.