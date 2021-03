Suspensão de tarifas de Airbus-Boeing é 'novo começo' com os EUA, diz presidente da Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, usou sua conta no Twitter para celebrar o acordo entre a União Europeia (UE) e os Estados Unidos para suspender tarifas que envolvem a disputa entre a Airbus e a Boeing. Ela qualificou a medida como um "recomeço" na relação.

"Como um novo começo para nossa parceria, concordamos em suspender todas as tarifas relacionadas às disputas Airbus-Boeing sobre aeronaves e produtos que não são aeronaves, por um período inicial de quatro meses. Também estamos comprometidos a resolver essas disputas", afirmou ela nesta sexta-feira (5).

A UE e os EUA concordaram nesta sexta-feira em suspender todas as tarifas retaliatórias. Em nota, o bloco diz que a suspensão permite que os dois lados tentem resolver suas divergências. "Isso provê um impulso importante para exportadores da UE, já que os EUA haviam sido autorizados a elevar tarifas sobre US$ 7,5 bilhões de exportações da UE para os EUA", afirma o texto. "Da mesma forma, tarifas da UE serão suspensas sobre cerca de US$ 4 bilhões em exportações dos EUA para a UE."

Comissário da UE para Comércio, Valdis Dombrovskis considerou a novidade "um passo adiante significativo", que marca a retomada das relações com o parceiro econômico mais importante. Segundo ele, os dois lados ganham com essa remoção de tarifas, em contexto de pandemia que ainda prejudica trabalhadores e economias.