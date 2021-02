UE mostra preocupação com decisão do Irã de restringir acesso da AIEA a programa nuclear

A União Europeia afirmou que está "profundamente" preocupada com a decisão do Irã de limitar o acesso de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) a seu programa atômico. "A menos que seja revertida, esta decisão restringirá substancialmente a capacidade da AIEA de verificar se o material nuclear e as atividades do Irã permanecem voltadas para fins exclusivamente pacíficos", diz um comunicado do bloco.

De acordo com a UE, a cooperação de Teerã com a AIEA, agência ligada à Organização das Nações Unidas (ONU), é "crucial". O bloco disse que o trabalho dos inspetores é objetivo, independente e imparcial.

retorno dos Estados Unidos ao Acordo Nuclear com o Irã, sinalizada pelo presidente norte-americano, Joe Biden. Na nota, a UE também saudou a perspectiva de"Apoiamos firmemente os intensos esforços diplomáticos em curso."