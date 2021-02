Após um ano com grande parte das escolas fechadas, América do Sul tenta reabrir atividades

fechou grande parte de suas escolas durante quase um ano. Segundo país com mais mortes por coronavírus, o Brasil foi duramente atingido por uma pandemia queApós o recesso de verão, algumas instituições começaram a reabrir as atividades presenciais em sistema de rotação.

As escolas privadas, que concentram 19% dos estudantes de ensino fundamental e médio do Brasil, também estão retomando suas atividades, alternando aulas presenciais opcionais com aulas remotas.

A suspensão das aulas presenciais também afetou a qualidade da educação apresentava fortes desigualdades de um continente que já. "Meus filhos foram aprovados, porque não havia muita opção, mas a aprendizagem não teve a mesma qualidade do que teria se estivessem frequentando a escola", relata Vânia Ribeiro, uma empregada doméstica com dois filhos adolescentes que estudam em uma escola estadual do interior do Rio de Janeiro.

Já na Argentina, as aulas presenciais de 2020 foram suspensas apenas uma semana após o início. Era 15 de março, e a pandemia já chegava em grande parte do mundo nas primeiras etapas de uma crise mundial que, em maio, chegaria a deixar 1,2 bilhão de estudantes fora da sala de aula, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Mais de 160 milhões deles estão na região da América Latina e Caribe.

Na semana passada, algumas escolas argentinas iniciaram um plano de retorno gradual às aulas, que deve ser concluído em 8 de março. Mas o temor continua presente no país, que conta 51,1 mil mortes por coronavírus e mais de 2 milhões de casos.

Com receio de professores, Chile e Uruguai iniciam aulas presenciais em 1º de março

Na Colômbia, atividades em escolas já ocorrem em 60% do país

LUIS ROBAYO/AFP/JC