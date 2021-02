Morre jovem baleada na cabeça durante protesto contra golpe militar em Mianmar

Mya Thwate Thwate Khaing, uma manifestante de 20 anos ferida na semana passada durante os protestos em Mianmar, morreu nesta sexta-feira (19). A informação foi confirmada pelo hospital em que estava internada e pelo irmão, Ye Htut Aung.

"Confirmamos sua morte às 11h desta manhã (horário local)", disse o médico à AFP, acrescentando que o corpo havia sido transferido para o instituto forense de Naypyidaw para exames.

De acordo com o irmão da vítima, Mya levou um tiro na cabeça, em 9 de fevereiro, enquanto a polícia tentava dispersar uma multidão durante as. Ela é a primeira pessoa morta desde que os militares deram um golpe de Estado por não aceitarem a derrota eleitoral em novembro do ano passado.