Biden diz que absolvição de Trump é lembrete de que a democracia nos EUA é frágil

absolvição de Donald Trump no processo de impeachment O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste sábado (13) que aaberto depois que ele incitou uma insurreição foi um lembrete sobre a fragilidade da democracia.

"Este triste capítulo de nossa história nos lembrou que a democracia é frágil. Que deve ser sempre defendida. Que devemos estar sempre vigilantes. Que a violência e o extremismo não têm lugar na América", disse Biden, horas depois da votação no Senado norte-americano que não chegou à maioria qualificada de dois terços do plenário para declarar o ex-presidente culpado.

O democrata observou que 57 dos 100 senadores - incluindo um recorde de sete republicanos - votaram a favor do impeachment de Trump, e agradeceu a todos que se esforçaram para proteger a "integridade da democracia dos EUA".

"Embora a votação final não tenha levado a uma condenação, o conteúdo da acusação não está em disputa. Mesmo aqueles que se opõem à condenação acreditam que Donald Trump foi culpado de uma 'negligência vergonhosa do dever' e é 'prática e moralmente responsável por provocar' a violência desencadeada no Capitólio”, disse.

Trump se tornou o primeiro presidente a enfrentar dois processos de impeachment - um deles concluído com ele já fora do cargo - e agora seu desafio é permanecer no comando da direita populista norte-americana até 2024, se quiser concorrer mais uma vez à Casa Branca.