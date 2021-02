Mario Draghi faz juramento e assume governo da Itália

depois de ter conquistado o apoio de quase todos os partidos políticos para formar um governo de unidade O ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) Mario Draghi tomou posse como novo primeiro-ministro da Itália neste sábado (13), substituindo Giuseppe Conte,que tentará tirar o país dos problemas sanitários e econômicos - após semanas de instabilidade na terceira economia da zona do Euro. Ele prestou juramento na cerimônia no palácio Quirinale, em Roma, e tornou-se o novo premiê da Itália, colocando fim a uma crise política iniciada há exatamente um mês.

"Juro ser fiel à República e a observar lealmente a Constituição e as leis e exercitar as minhas funções no interesse exclusivo da nação", declarou Draghi diante do chefe de estado do país, Sergio Mattarella, em uma cerimônia no palácio presidencial. Todos os 23 ministros, políticos de diferentes correntes e renomados técnicos, anunciados pelo premiê na sexta-feira (12), também participaram do ato solene.

Draghi também já presidiu neste sábado (13) sua primeira reunião de gabinete no Palazzo Chigi, na capital italiana. O economista, ex-chefe do Banco Central Europeu, assume a missão de guiar seu país durante a devastação causada pela pandemia do novo coronavírus.

O novo primeiro-ministro italiano segura o sino do ministro do gabinete enquanto o primeiro-ministro italiano cessante Giuseppe Conte observa, durante uma cerimônia de entrega no Palazzo Chigi em Roma em 13 de fevereiro de 2021. O ex-chefe do Banco Central Europeu foi formalmente nomeado para o cargo de novo primeiro-ministro em 12 de fevereiro, encarregado de guiar seu país durante a devastação provocada pela pandemia do coronavírus.

Draghi tem 73 anos e tem diplomas de economia de graduação pela Universidade Sapienza de Roma e doutorado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA). Já foi professor e atuou por 10 anos como diretor-geral do antigo Ministério do Tesouro da Itália, coordenando a privatização de diversas estatais.