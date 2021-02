Inflação na Argentina tem alta anual de 38,5% em janeiro

O índice de preços ao consumidor da Argentina avançou 38,5% em janeiro, na comparação com igual mês do ano passado, e teve alta de 4% ante dezembro de 2020, mantendo a última variação mensal do índice, segundo informou nesta quinta-feira (11), o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) do país.

A maior alta por setor ficou com comunicações, que registrou avanço de 15,1% ante dezembro. No mesmo período, a categoria de restaurantes e hotéis teve alta de 5,4%, seguido por alimentos e bebidas e recreação e cultura, ambos os setores com crescimento mensal de 4,8% nos preços.