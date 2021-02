Com explosão de casos em janeiro, Irlanda deve estender lockdown até abril

A Irlanda deve estender o lockdown imposto no país até abril, afirmou o primeiro-ministro, Micheál Martin. "Certamente, esperamos uma continuação dos altos níveis de restrições até o período da Páscoa", programada para 4 de abril, disse Martin.

Em outubro, o país se tornou o primeiro país da União Europeia (UE) a decretar um segundo lockdown para conter a disseminação do coronavírus. A ideia era que, na esperança de "celebrar o Natal de maneira adequada", nas palavras do premiê, os irlandeses ficassem em casa por seis semanas, mas as escolas permaneceriam abertas.

E a estratégia funcionou. No final de novembro, a taxa de incidência no país era a segunda mais baixa da Europa, e a população foi informada de que poderia desfrutar de um Natal merecido. Em 4 de dezembro, restaurantes e pubs que oferecem comida puderam reabrir suas portas. Já as proibições nacionais de visitas entre famílias e viagens de longa distância foram relaxadas em 18 de dezembro.

Mas o vírus cobrou seu preço. Depois do Natal, após bater um novo recorde no número de novos casos da Covid-19, a Irlanda decidiu voltar ao lockdown completo a partir de 31 de dezembro.

No início de janeiro, o País teve a maior taxa per capita de infecção do mundo, de acordo com dados da Universidade de Oxford, e mais de 40% do total de mortes por vírus ocorreram nas primeiras seis semanas de 2021. Segundo os últimos dados oficiais, 3.794 pessoas morreram por covid-19 na Irlanda.

Agora, segundo o primeiro-ministro, o plano exato sobre a extensão do bloqueio "continua a ser determinado pelo governo", mas a reabertura de escolas e projetos de construção é "uma prioridade".