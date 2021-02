Candidato que concorrerá com Arauz no 2º turno no Equador segue indefinido

A disputa para decidir quem vai enfrentar Andrés Arauz no 2º turno à presidência do Equador, em 11 de abril, segue voto a voto entre o líder indígena esquerdista Yaku Pérez e o ex-banqueiro conservador Guillermo Lasso.

Com 96,72% das urnas apuradas, ainda não é possível dizer quem ocupará a vaga, já que Pérez tem 19,66% dos votos computados, enquanto Lasso soma 19,6%.

realizada a recontagem Na manhã desta quarta-feira (10), o líder indígena chamou uma vigília dos votos em Guayaquil, segundo o jornal El Universo. Do lado de fora da Delegação Eleitoral de Guayas, onde está sendo, seus apoiadores, munidos de bandeiras coloridas, entoavam "se vê, se sente, Yaku presidente".

Pérez diz que há uma falta de transparência na apuração, segundo o veículo equatoriano. Ele pediu que seus apoiadores mantenham a calma, o que surtiu pouco feito.

Mais tarde, o líder indígena e representantes de seu partido foram convidados a se retirar da Junta Eleitoral de Guayas, após acusar a existência de votos escondidos. Com a diferença de votos entre ele e Lasso - atualmente em 4 mil - caindo conforme avança a apuração, Pérez afirmou, de acordo com El Universo, que, "nesse ritmo, é óbvio que (Lasso) vai me ultrapassar".

Já o rival se diz confiante de que estará no 2º turno. "Mas o meu sistema de controle eleitoral não é a autoridade, mas sim o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), e vamos esperar que fale. Mantemos absoluta fé e tranquilidade de que estaremos no 2º turno", afirmou na terça (9) a jornalistas após uma reunião virtual com o CNE e a Missão Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA), segundo o jornal equatoriano.

Com a demora na publicação dos resultados do pleito realizado no domingo (7), o presidente do Equador, Lenín Moreno, fez um apelo ao CNE. "O país precisa dos resultados, mas também de total confiança nesses resultados", disse em comunicado divulgado na rádio e televisão nesta quarta.

O mandatário também solicitou às autoridades eleitorais que "atendam a todos os pedidos de revisão" de votos e o façam "com a maior transparência". "Temos o objetivo de conduzir um processo transparente", afirmou a chefe da CNE, Diana Atamaint.