Porta-voz da Casa Branca diz que política de tarifas à UE está sob revisão

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta sexta-feira (5), durante uma coletiva de imprensa, que a política de tarifas dos Estados Unidos à União Europeia está sob revisão. Desde que assumiu a presidência do país, o democrata Joe Biden tem realizado uma série de mudanças em relação às práticas do governo de seu antecessor, o republicano Donald Trump.

No dia 31 de dezembro, ainda sob a administração anterior, os EUA anunciaram um "ajuste" em tarifas sobre alguns produtos importados da UE, como vinhos da França e da Alemanha. O Escritório do Representante Comercial norte-americano (USTR, na sigla em inglês) justificou, na ocasião, que isso fazia parte do direito que os EUA obtiveram da Organização Mundial de Comércio (OMC), em outubro de 2019, de impor tarifas adicionais sobre produtos da UE, em aproximadamente US$ 7,5 bilhões.