Nos EUA, Yellen convoca reunião para discutir GameStop e volatilidade do mercado

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, convocou uma reunião com os principais reguladores financeiros do país para discutir a recente volatilidade dos mercados financeiros iniciada após movimentos especulativos com ações da GameStop, segundo confirmou uma porta-voz do Tesouro na noite de terça-feira (2).

Yellen, que comanda um conselho de reguladores responsáveis pela monitoração de riscos à estabilidade financeira, pediu para se reunir com representantes da Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente à brasileira CVM), do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), da distrital do Fed em Nova York e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, pela sigla em inglês), informou a porta-voz Alexandra LaManna.

"A secretária Yellen acredita que a integridade dos mercados é importante e pediu uma discussão sobre a recente volatilidade nos mercados financeiros e se recentes atividades são consistentes com a proteção de investidores e mercados justos e eficientes", disse LaManna. A expectativa é que a reunião possa ocorrer já nesta quinta-feira (4).

Agência Estado