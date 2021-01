Elogiado pelo Controle do coronavírus, Vietnã prevê, agora, 30 mil novas infecções

o Vietnã tem sido amplamente elogiado por seu desempenho. No controle da transmissão do vírus,No entanto, o sucesso parece ser interrompido com a previsão de um surto de milhares de novas infecções, depois que a transmissão local foi detectada no norte do País pela primeira vez em quase dois meses.

Os novos casos foram identificados nas províncias do norte de Hai Duong, onde um operário testou positivo, e em Quang Ninh, onde um funcionário do aeroporto também descobriu ter o vírus. Um desses casos foi relacionado à variante identificada no Reino Unido. Medidas de distanciamento social, então, foram implementadas nas regiões de Hai Duong e Quang Ninh.

A preocupação das autoridades vietnamitas é referente ao Ano Novo Lunar, em 12 de fevereiro, e estão sendo consideradas propostas para interromper todos os voos internacionais e proibir grandes encontros antes do feriado. O chefe da força-tarefa contra o coronavírus, Vu Duc Dam, advertiu que as autoridades devem estar prontas para até 30 mil novas infecções, segundo apontam relatórios da mídia estatal.