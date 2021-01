Senado dos EUA aprova nomeação de Antony Blinken para secretário de Estado

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira (26), a nomeação de Antony Blinken, 58 anos, para o cargo de secretário de Estado. Foram 78 votos favoráveis à indicação e 22 contrários. O democrata, que será o 71º a ocupar a posição de principal diplomata norte-americano, é amigo de longa data do presidente Joe Biden.

Durante uma sabatina no Comitê de Relações Exteriores do Senado, realizada na semana passada, Blinken disse que concordava com a posição do ex-presidente Donald Trump em relação à China. "Temos obrigação de mostrar que nosso modelo é mais efetivo que o da China", afirmou na ocasião. Ele também declarou que buscará retomar o Acordo Nuclear com o Irã, mas ponderou que há "um longo caminho" para que esse objetivo seja alcançado.

Blinken atuou como secretário adjunto de Estado, de 2015 a 2017, e foi assessor adjunto de Segurança Nacional dos EUA, entre 2013 e 2015, durante o governo Barack Obama.

Além do secretário de Estado, também já foram confirmados pelo Senado a secretária do Tesouro, Janet Yellen, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, e a diretora de Inteligência Nacional, Avril Haines.