Moderna diz que vacina segue eficaz contra cepas de Reino Unido e África do Sul

variantes identificadas primeiro no Reino Unido A Moderna afirmou em comunicado nesta segunda-feira (25) que sua vacina contra a Covid-19 manteve a eficácia ao ser usada contra ase na África do Sul. Por um "excesso de zelo", a empresa diz que lançou um programa clínico para impulsionar a imunidade contra as novas cepas do vírus.

O estudo da própria Moderna, feito em colaboração com o sistema de saúde britânico e a ser enviado para publicação em revista acadêmica, não mostrou impacto significativo no combate às novas cepas, em relação a variantes anteriores da Covid-19. De qualquer modo, a companhia anunciou uma estratégia para buscar de modo proativo lidar com a questão, com testes sobre uma dose adicional contra novas cepas que emergem.