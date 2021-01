Biden conversa com presidente do México e traça cooperação sobre imigração

A Casa Branca divulgou neste sábado que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, nesta última sexta-feira (22). Os dois conversaram sobre a cooperação bilateral entre os dois países em uma série de temas, principalmente imigração.

"O presidente (Biden) desenhou seu plano para reduzir a imigração ilegal de pessoas ao avançar nas causas do problema, incluindo um aumento na capacidade de reassentamento e alternativas legais para imigração, aumentando o controle nas fronteiras para ouvir pedidos de asilo e revertendo as políticas draconianas da última gestão", diz o comunicado.

"Os dois líderes concordaram em trabalhar conjuntamente no tema de imigração ilegal e promover o desenvolvimento do Triângulo Norte da América Central. Eles também reconheceram a importância de coordenar esforços no combate à covid-19", finaliza.

Agência Estado