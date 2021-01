Há evidência de que nova variante do coronavírus é mais mortal, diz Boris Johnson

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou nesta sexta-feira (22), que a mutação do coronavírus identificada no Reino Unido pode ser mais mortal que as anteriores. "Além de se disseminar mais rapidamente, agora parece haver evidência de que o nova variante detectada em Londres e no Sudeste pode estar associada com um grau mais alto de mortalidade", explicou, em coletiva de imprensa.