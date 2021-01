Melania Trump sai como a primeira-dama mais impopular da história, diz pesquisa

Donald Trump chega ao fim de seu mandato Enquanto o republicanocomo um dos presidentes mais controversos dos Estados Unidos, a mulher dele, Melania Trump, deixa a Casa Branca como a primeira-dama mais impopular da história, segundo pesquisa da CNN conduzida pelo instituto SSRS.

Melania sai do cargo com avaliação negativa de 47% dos entrevistados, ante 42% positiva. É o índice desfavorável mais alto registrado pela pesquisa, realizada desde que Pat Nixon foi primeira-dama - ela foi casada com o também republicano Richard Nixon, presidente de 1969 a 1974.

Antes de Melania, a média de impopularidade das primeiras-damas ao fim de um mandato era de 21%, contra 71% que aprovavam o desempenho.

As avaliações de Pat Nixon, Betty Ford e Rosalynn Carter, entretanto, foram feitas antes do último mês de seus respectivos maridos no cargo, e as perguntas sobre popularidade foram formuladas de forma diferente da pesquisa atual. Ainda assim, mesmo sem o trio, os números não mudam muito. Há uma média de 70% favorável e 23% desfavorável desde Nancy Reagan, em 1989.

Até então, a pior avaliação era a de Hillary Clinton (52% favorável e 39% desfavorável), que foi muito mais ativa na política em comparação a Melania. A democrata concorreu ao Senado norte-americano no último ano de governo do marido Bill Clinton, sendo empossada semanas antes de deixar a Casa Branca.